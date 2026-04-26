Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında yerli oyuncu planlaması öncelik kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, rotasyonu güçlendirecek isimler için liste oluşturdu.
Bu doğrultuda Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ile Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncuları Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci öne çıkan isimler arasında yer aldı.
KALECİDE İLK HEDEF MUHAMMED
Siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali, kaleci transferini öncelikli hale getirdi. Yönetimin, yerli kaleci adayları arasında Muhammed Şengezer'i ilk sıraya yazdığı ve transfer için hazırlık yaptığı belirtildi.
OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de bu sezon sınırlı süre alan Oğuz Aydın'ın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu genişletmek için bu transferi değerlendirdiği öğrenildi.
Yönetimin, teknik heyetin onay verdiği iki oyuncu için sezonun tamamlanmasının ardından kulüpleriyle resmi temas kurması planlanırken, yerli oyuncu havuzunu genişletmek adına listeye yeni isimlerin de eklenmesi öngörülüyor.
İRFAN CAN DA LİSTEDE
Geçtiğimiz sezon da İrfan Can Kahveci için girişimlerde bulunan Beşiktaş, bu kez transfere daha yakın konumda.
Sezon sonunda Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönecek olan milli futbolcu, sarı lacivertlilerde düşünülmüyor.
Kartal'ın İrfan Can ve Oğuz Aydın için 'paket' teklif yapması gündemde.