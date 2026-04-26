Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Beşiktaş'a! Toplam 3 transfer

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş, yerli oyuncu kalitesini artırmak için girişimlere başladı. Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i gündemine alan siyah beyazlılar, ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe'den de Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'yi istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi:
  • Beşiktaş, gelecek sezon için yerli oyuncu planlamasına öncelik vererek teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda liste oluşturdu.
  • Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, Beşiktaş'ın kaleci transferinde ilk hedef olarak belirlenirken, Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali bu transferi öncelikli hale getirdi.
  • Fenerbahçe'de sınırlı süre alan Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu genişletme planları kapsamında gündeme geldi.
  • Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği İrfan Can Kahveci için bu sezon daha yakın konumda ve Fenerbahçe'den ayrılması beklenen oyuncu için girişimlerde bulunuyor.
  • Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda İrfan Can ve Oğuz Aydın için 'paket' teklif yapmayı değerlendiriyor.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında yerli oyuncu planlaması öncelik kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, rotasyonu güçlendirecek isimler için liste oluşturdu.

Sergen Yalçın gelecek sezon iddialı bir kadro ile lige başlamak istiyor.
Bu doğrultuda Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ile Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncuları Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Kalede ilk hedef Muhammed Şengezer.
KALECİDE İLK HEDEF MUHAMMED

Siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali, kaleci transferini öncelikli hale getirdi. Yönetimin, yerli kaleci adayları arasında Muhammed Şengezer'i ilk sıraya yazdığı ve transfer için hazırlık yaptığı belirtildi.

Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın gündeminde.
OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de bu sezon sınırlı süre alan Oğuz Aydın'ın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu genişletmek için bu transferi değerlendirdiği öğrenildi.

Oğuz Aydın bu sezon süre bulmakta zorlandı.
Yönetimin, teknik heyetin onay verdiği iki oyuncu için sezonun tamamlanmasının ardından kulüpleriyle resmi temas kurması planlanırken, yerli oyuncu havuzunu genişletmek adına listeye yeni isimlerin de eklenmesi öngörülüyor.

İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor.
İRFAN CAN DA LİSTEDE

Geçtiğimiz sezon da İrfan Can Kahveci için girişimlerde bulunan Beşiktaş, bu kez transfere daha yakın konumda.

Sezon sonunda Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönecek olan milli futbolcu, sarı lacivertlilerde düşünülmüyor.

Kartal'ın İrfan Can ve Oğuz Aydın için 'paket' teklif yapması gündemde.

