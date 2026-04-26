Fenerbahçe'de bu sezon sınırlı süre alan Oğuz Aydın'ın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu genişletmek için bu transferi değerlendirdiği öğrenildi.

Oğuz Aydın bu sezon süre bulmakta zorlandı. Yönetimin, teknik heyetin onay verdiği iki oyuncu için sezonun tamamlanmasının ardından kulüpleriyle resmi temas kurması planlanırken, yerli oyuncu havuzunu genişletmek adına listeye yeni isimlerin de eklenmesi öngörülüyor.

İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor.

Geçtiğimiz sezon da İrfan Can Kahveci için girişimlerde bulunan Beşiktaş, bu kez transfere daha yakın konumda.



Sezon sonunda Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye dönecek olan milli futbolcu, sarı lacivertlilerde düşünülmüyor.



Kartal'ın İrfan Can ve Oğuz Aydın için 'paket' teklif yapması gündemde.