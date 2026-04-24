Fenerbahçe cephesinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ezeli rakip Galatasaray karşısında sahaya süreceği oyun planını netleştirdi. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede orta saha kurgusu dikkat çekiyor.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Tedesco, merkezde Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek üçlüsüne görev verecek. Bu tercihin arkasındaki temel neden ise orta sahada üstünlük kurmak, tempoyu yukarı çekmek ve rakibi baskı altına almak.
İtalyan teknik adamın planında denge değil, doğrudan galibiyet var. 40 yaşındaki çalıştırıcının, takımını sahaya tamamen kazanma odaklı ve cesur bir anlayışla çıkaracağı öğrenildi.
Özellikle deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçındaki oyun karakterinin bu derbide de referans alınacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta diri, agresif ve yüksek tempolu bir 11 ile sahada olması beklenirken, Tedesco'nun kafasında beraberlik ihtimalinin dahi yer almadığı vurgulanıyor. Ayrıca savunma hattının olduğunca öne çıkarılması ile birlikte, Galatasaray'ın karşılaşma esnasında pas bağlantıları ve oyunu geriden kurması engellenecek.