Konyaspor - Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve milyonlara ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde Rizespor ile berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp son 4 takım arasına kalmak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco da kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. ATV'den yayınlanan Konyaspor - Fenerbaçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Konyaspor - Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşıyor.
  • Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım yarı finale yükselecek.
  • Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.
  • Konyaspor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda dördüncü kez karşı karşıya geliyor.
  • Maçın galibi yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.30'da ve ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'den yayınlanıyor

KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Semedo, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Musaba, Kerem, Cherif

Fenerbahçe ZTK'da şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig haricinde de kupa almak amacında

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi kamp kadrosunda üç önemli eksik dikkat çekti. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio'nun yanı sıra Dorgeles Nene de kadroda yer almadı. Böylece sarı-lacivertliler, çeyrek final mücadelesine üç eksikle çıkıyor.

Kafilede yer alan isimler arasında Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif bulunuyor.

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşmiş, sarı lacivertliler deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmişti.

Bu eşleşmeyle birlikte iki takım kupada dördüncü kez birbirine rakip oluyor. Tek maç formatı nedeniyle Konya'daki karşılaşma, hem Fenerbahçe hem de ev sahibi ekip adına sezonun en kritik kupа sınavlarından biri haline geldi.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananı ile kozlarını yarı finalde paylaşacak. Turun diğer ayağında ise Samsunspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmelerinde tur atlayan taraflar karşılaşacak.

