Fenerbahçe ile Konyaspor, 4. kez karşılaşıyor

KUPADA DÖRDÜNCÜ KEZ RAKİP

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşmiş, sarı lacivertliler deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmişti.

Bu eşleşmeyle birlikte iki takım kupada dördüncü kez birbirine rakip oluyor. Tek maç formatı nedeniyle Konya'daki karşılaşma, hem Fenerbahçe hem de ev sahibi ekip adına sezonun en kritik kupа sınavlarından biri haline geldi.