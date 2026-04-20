Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.30'da ve ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Semedo, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Musaba, Kerem, Cherif
3 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi kamp kadrosunda üç önemli eksik dikkat çekti. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio'nun yanı sıra Dorgeles Nene de kadroda yer almadı. Böylece sarı-lacivertliler, çeyrek final mücadelesine üç eksikle çıkıyor.
Kafilede yer alan isimler arasında Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif bulunuyor.
KUPADA DÖRDÜNCÜ KEZ RAKİP
Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşmiş, sarı lacivertliler deplasmanda 3-0 ve sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmişti.
Bu eşleşmeyle birlikte iki takım kupada dördüncü kez birbirine rakip oluyor. Tek maç formatı nedeniyle Konya'daki karşılaşma, hem Fenerbahçe hem de ev sahibi ekip adına sezonun en kritik kupа sınavlarından biri haline geldi.
BEŞİKTAŞ VEYA ALANYASPOR
Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin kazananı ile kozlarını yarı finalde paylaşacak. Turun diğer ayağında ise Samsunspor - Trabzonspor ve Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmelerinde tur atlayan taraflar karşılaşacak.