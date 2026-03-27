Skriniar'ın kankası transferin gözdesi! Fenerbahçe'de Stefan de Vrij harekatı

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürerken savunma hattı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibe, Milan Skriniar’ın eski savunma partneri Stefan de Vrij’in menajerler aracılığıyla önerildiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
  • 34 yaşındaki De Vrij'in menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği ve yönetimin bu dosyaya olumlu yaklaştığı belirtildi.
  • Hollandalı savunmacı, Inter'de 5 sezon boyunca Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar ile savunma partneri olarak görev yaptı.
  • Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi satarak oluşacak boşluğu De Vrij ile doldurmayı planlıyor.
  • Sarı-lacivertli kulüp stoper transferinde Marcos Senesi ve Jose Gimenez gibi alternatifleri de değerlendiriyor.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedeflerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını şekillendiriyor. Yönetimin özellikle stoper bölgesine yapılacak takviyeye özel önem verdiği belirtiliyor.

STOPER HATTINDA YENİ ADAY

Savunma hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Stefan de Vrij geldi. Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperin, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği ifade edildi.

Yönetimin, Milan Skriniar'ın yanına aynı seviyede tecrübeli bir isim eklemek istediği ve bu nedenle Stefan de Vrij dosyasına olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde savunmada kaliteyi artıracak bir hamle planladığı belirtiliyor.

SKRINIAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Stefan de Vrij ismini dikkat çekici hale getiren en önemli ayrıntılardan biri de Milan Skriniar ile olan geçmişi oldu. Hollandalı savunmacı, Inter'de 5 sezon boyunca Skriniar ile birlikte savunma partneri olarak görev yaptı. Bu uyumun Fenerbahçe cephesinde önemli bir referans olarak görüldüğü ifade ediliyor.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Fenerbahçe'nin stoper transferinde yalnızca Stefan de Vrij ismi üzerinde durmadığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekibin Marcos Senesi ve Jose Gimenez ile de ilgilendiği öne sürülüyor. Buna rağmen deneyimli stoperin önerisinin yönetimde karşılık bulduğu ve tecrübeli savunmacının öne çıkan seçeneklerden biri haline geldiği kaydedildi.

YENİ SEZON PLANI ŞEKİLLENİYOR

Yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi yüksek bir bonservis bedeliyle göndermeyi planlayan Fenerbahçe'nin, oluşacak boşluğu Stefan de Vrij gibi tecrübeli bir isimle doldurabileceği iddia ediliyor. Savunma hattında daha güçlü ve dengeli bir yapı kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde bu transfer gelişmesi dikkat çekiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

34 yaşındaki Stefan de Vrij, bu sezon Inter formasıyla 14 maçta görev yaptı. Hollandalı savunmacının güncel piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

