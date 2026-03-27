Fenerbahçe, sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

34 yaşındaki De Vrij'in menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği ve yönetimin bu dosyaya olumlu yaklaştığı belirtildi.

Hollandalı savunmacı, Inter'de 5 sezon boyunca Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar ile savunma partneri olarak görev yaptı.

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi satarak oluşacak boşluğu De Vrij ile doldurmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli kulüp stoper transferinde Marcos Senesi ve Jose Gimenez gibi alternatifleri de değerlendiriyor.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedeflerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını şekillendiriyor. Yönetimin özellikle stoper bölgesine yapılacak takviyeye özel önem verdiği belirtiliyor.

STOPER HATTINDA YENİ ADAY Savunma hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Stefan de Vrij geldi. Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperin, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği ifade edildi. Yönetimin, Milan Skriniar'ın yanına aynı seviyede tecrübeli bir isim eklemek istediği ve bu nedenle Stefan de Vrij dosyasına olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde savunmada kaliteyi artıracak bir hamle planladığı belirtiliyor.