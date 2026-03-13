Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Toplantıya yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da katıldı.
"ŞU ANDA TEK ODAĞIM FENERBAHÇE"
Başkan Saran, şu anda tüm odağının kulüp olduğunu belirterek seçim tartışmalarına girmek istemediğini ifade etti. Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. Mayıs ayına kadar seçim konusunu konuşmayı düşünmüyorum." dedi.
"PUANLARIMIZ HAKSIZ YERE GİTTİ"
Hakem performanslarına da değinen Saran, son haftalarda yaşanan bazı kararların takımı etkilediğini savundu. Saran, özellikle Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilgili bir pozisyona dikkat çekerek "Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulu'nda ciddi bir sorun var. Puanlarımız haksız yere gitti." ifadelerini kullandı.
MHK ELEŞTİRİSİ
MHK yönetiminden birçok kulübün rahatsız olduğunu öne süren Saran, mevcut yönetimin federasyona da zarar verdiğini düşündüğünü belirtti. Fenerbahçe yönetiminin hakem sistemiyle ilgili hazırladığı bir dosyayı federasyona sunduğunu ve çözüm önerileri geliştirdiklerini aktardı.
KADIKÖY BASKISI
Saran ayrıca iç saha maçlarında oluşan atmosferin genç oyuncular üzerinde baskı yarattığını söyledi. Taraftar beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Saran, bu durumun oyuncuların psikolojisini etkileyebildiğini belirtti.
"GALATASARAY'IN KOLLANIYOR OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Şampiyonluk yarışına da değinen Fenerbahçe Başkanı, rakipleri hakkında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Saran, "Ben bahanelere sığınan biri değilim ama haksızlık olmadığını da söyleyemem. Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." diye konuştu.
SEÇİM MESAJI
Sadettin Saran, seçim konusunu gündeme getirmek istemediklerini ancak her ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi. Başkan Saran, kulübün hedefinin sezonu şampiyonlukla tamamlamak olduğunu vurguladı.