Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Toplantıya yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da katıldı.

"ŞU ANDA TEK ODAĞIM FENERBAHÇE"

Başkan Saran, şu anda tüm odağının kulüp olduğunu belirterek seçim tartışmalarına girmek istemediğini ifade etti. Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. Mayıs ayına kadar seçim konusunu konuşmayı düşünmüyorum." dedi.

"PUANLARIMIZ HAKSIZ YERE GİTTİ"

Hakem performanslarına da değinen Saran, son haftalarda yaşanan bazı kararların takımı etkilediğini savundu. Saran, özellikle Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilgili bir pozisyona dikkat çekerek "Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulu'nda ciddi bir sorun var. Puanlarımız haksız yere gitti." ifadelerini kullandı.