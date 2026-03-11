Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KONYA'YA İKİ KEZ GİDECEĞİZ"

Kura hakkında konuşan Torunoğulları, Konyaspor ile eşleşmenin kendileri için özel bir durum yarattığını ifade etti. Fenerbahçeli yönetici, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

Yarı finalde muhtemel rakiplerinin Beşiktaş olabileceği hatırlatılan Torunoğulları, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile derbiler deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da kazanacağız." ifadelerini kullandı.