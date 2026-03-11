Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"KONYA'YA İKİ KEZ GİDECEĞİZ"
Kura hakkında konuşan Torunoğulları, Konyaspor ile eşleşmenin kendileri için özel bir durum yarattığını ifade etti. Fenerbahçeli yönetici, "Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya'ya gideceğiz. Hayırlı olsun." dedi.
Yarı finalde muhtemel rakiplerinin Beşiktaş olabileceği hatırlatılan Torunoğulları, "Yarı finalde de Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş ile derbiler deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da kazanacağız." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Takımın son durumu ve hakem tartışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Torunoğulları, sakatlıkların takımı etkilediğini söyledi. Fenerbahçeli yönetici, "Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlama ve oyun sistemi değişiyor. Biz oyuncularımıza ve teknik heyetimize inanıyoruz. Milli arada sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız." dedi.
YABANCI VAR ÖNERİSİ
Hakem performanslarına ilişkin soruya da değinen Torunoğulları, ligde birçok kulübün hakemlerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Torunoğulları, "Benim önerim yabancı VAR hakemi olması. Ayrıca maçtaki iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında bulunmalı. Böyle olursa ne sıkıntı olur ne de şikayet." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçeli yönetici ayrıca, yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yabancı VAR hakemi uygulaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurabileceklerini söyledi.