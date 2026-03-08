Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında penaltı itirazında bulundu. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetirken, sarı-lacivertli ekipte maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden biri de Ederson'du.
İlk yarının uzatma anlarına girilirken Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, ceza sahasına yöneldiği pozisyonda Mendes ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu anda penaltı beklentisiyle hakem Oğuzhan Çakır'a yoğun şekilde itiraz etti. Ancak Çakır, oyunun devam etmesini istedi ve pozisyon için beyaz noktayı göstermedi.
PENALTI BEKLENTİSİNE DEVAM KARARI
Fenerbahçe cephesi, ilk yarının son bölümünde yaşanan bu pozisyonun ardından büyük tepki gösterdi. Guendouzi'nin ceza alanına giriş anında yaşadığı temas sonrası sarı-lacivertli oyuncular uzun süre kararın değişmesini bekledi. Buna karşın hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurmadı ve karşılaşmanın akışını sürdürdü.
Pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe yedek kulübesi ve tribünlerde de tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarının en kritik anlarından birinde penaltı kararı çıkmamasına sert reaksiyon gösterdi.
EDERSON İTİRAZ ETTİ KART GÖRDÜ
Pozisyon sonrasında itirazlarını sürdüren Fenerbahçe'de Ederson sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli kaleci, Samsunspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyordu ve Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
TRİBÜNLERDEN HAKEME BÜYÜK TEPKİ
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun ardından ilk devrenin bitiş düdüğünü çaldı. Bu anla birlikte tribünlerdeki tepki daha da büyüdü. Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı beklentisinin karşılıksız kalmasının ardından hakem kararına güçlü şekilde tepki gösterdi.