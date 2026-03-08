Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta ilk yarının son anlarında Guendouzi'nin ceza sahasında Mendes ile girdiği ikili mücadelede penaltı beklentisi karşılık bulmadı.

Hakem Oğuzhan Çakır pozisyonda penaltı kararı vermeyerek oyunun devam etmesine izin verdi.

Penaltı verilmemesi üzerine itiraz eden Ederson sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe yedek kulübesi ve tribünlerdeki taraftarlar hakem kararına sert tepki gösterdi.

Hakem Çakır tartışmalı pozisyonun ardından ilk devreyi bitirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında penaltı itirazında bulundu. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetirken, sarı-lacivertli ekipte maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden biri de Ederson'du. İlk yarının uzatma anlarına girilirken Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, ceza sahasına yöneldiği pozisyonda Mendes ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu anda penaltı beklentisiyle hakem Oğuzhan Çakır'a yoğun şekilde itiraz etti. Ancak Çakır, oyunun devam etmesini istedi ve pozisyon için beyaz noktayı göstermedi.

PENALTI BEKLENTİSİNE DEVAM KARARI Fenerbahçe cephesi, ilk yarının son bölümünde yaşanan bu pozisyonun ardından büyük tepki gösterdi. Guendouzi'nin ceza alanına giriş anında yaşadığı temas sonrası sarı-lacivertli oyuncular uzun süre kararın değişmesini bekledi. Buna karşın hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurmadı ve karşılaşmanın akışını sürdürdü. Pozisyonun hemen ardından Fenerbahçe yedek kulübesi ve tribünlerde de tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarının en kritik anlarından birinde penaltı kararı çıkmamasına sert reaksiyon gösterdi.