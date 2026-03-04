Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi. Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana giden Slovak stoper, maç boyunca kenardan arkadaşlarını motive etmişti.
Milan Skriniar sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Milan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.