Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hareketiyle çok konuşulmuştu (Fotoğraf: İHA)

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Milan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.