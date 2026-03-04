CANLI YAYIN
Milan Skriniar'ın sahalara döneceği maç belli oldu!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Slovak futbolcunun formasını yeniden giyeceği tarih belli oldu. Deneyimli stoperin Beşiktaş derbisinde görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi. Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana giden Slovak stoper, maç boyunca kenardan arkadaşlarını motive etmişti.

Milan Skriniar, sakatlığı ile herkesi üzmüştü (Fotoğraf: AA)

Milan Skriniar sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.

Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hareketiyle çok konuşulmuştu (Fotoğraf: İHA)

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Milan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

