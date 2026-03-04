CANLI YAYIN
Geri

Zeki Murat Göle iki yıldızın son durumunu açıkladı! Tedesco ne zaman dönecek?

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Göle, mücadele kadrosuna alınmayan Marco Asensio ve Ederson hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zeki Murat Göle iki yıldızın son durumunu açıkladı! Tedesco ne zaman dönecek?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesinde 7 günde 3 zorlu deplasman maçı oynayacaklarını belirtti.
  • Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle Gaziantep deplasmanına kısıtlı kadro ile gidildi.
  • Marco Asensio ve Ederson ufak sakatlıkları nedeniyle Gaziantep kadrosuna alınmadı ve Samsunspor maçı için şüpheli durumda.
  • Göle, sakatlıkları bahane olarak görmediğini ancak formasyonda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
  • Teknik Sorumlu Göle, Teknik Direktör Tedesco'nun Samsunspor maçında takımla birlikte olacağını açıkladı.

Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, A Spor'a konuştu.

Zeki Murat Göle,"7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar. Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır."dedi.

Göle, "Tedesco bir sonraki maçta olacak mı?"sorusunun ardından, "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak." yanıtını verdi.

Fenerbahçeden 3 forvetli transfer savaşı! Dünya devi tek rakipFenerbahçeden 3 forvetli transfer savaşı! Dünya devi tek rakip
Fenerbahçe'den 3 forvetli transfer savaşı! Dünya devi tek rakip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler