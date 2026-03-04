İlk yarıda ileri uçta Cenk Tosun, Youssef En Nesyri ve Jhon Duran gibi isimlere sahip olan Fenerbahçe, devre arasında bu üç oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından takımın elinde tek santrfor olarak Sidiki Cherif kaldı.

Genç golcü Sidiki Cherif'in ise şu ana kadar ortaya koyduğu performansla ayrılan üç ismin önüne geçemediği belirtildi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, şampiyonluk yarışında elindeki forvet oyuncularını gönderip sezona yalnızca genç golcüyle devam etmesinin en büyük hata olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken yaşanan puan kayıpları, Avrupa'dan elenmenin yarattığı hayal kırıklığı ve tartışmalı tercihler Fenerbahçe'de tansiyonu yükseltti. Sarı-lacivertli camiada hem teknik heyet hem de transfer politikası üzerinden süren eleştiriler, yönetimi daha sert adımlar atmaya itti.

Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, takımı kalan haftalara daha güçlü hazırlamak adına Domenico Tedesco ile yapacağı görüşme büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de gözler şimdi hem bu kritik zirveye hem de ligdeki son 10 maçta alınacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

Ara transfer döneminde beklenen yıldız takviyesini gerçekleştiremeyen ve sezonun geri kalanında Sıdiki Cherif ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'nin, yaz aylarında hamle yapmak için fırsat kolladığı üç santrfor adayına dünya devinin talip olduğu ortaya çıktı.