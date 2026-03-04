Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Kanarya kadrosunu güçlendirebilmek adına özellikle golcü hamlesinde yanlış yapmak istemiyor.
HEDEFTE TEDESCO VAR
Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşayan, Nottingham Forest eşleşmesinin ardından Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, kötü gidişatın ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan son gelişmelerin ardından başkan Sadettin Saran'ın devreye girdiği belirtildi.
Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, ligde de son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e yükselmesi, sarı-lacivertli camiada moralleri bozdu. Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda yenerek önemli bir hava yakalayan Fenerbahçe, bu avantajı kısa sürede kaybetti.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde hem Avrupa Ligi'nden elendi hem de ligde lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi. Antalyaspor beraberliğiyle puan farkının 4'e çıkması, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altında bulunan Tedesco'nun, Antalyaspor maçında kulübede yer alamaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Deneyimli teknik adamın karşılaşmayı kulübeden yönetememesi ve uzaktan verdiği taktiklerin ardından yapılan oyuncu değişikliklerinin tepki çektiği ifade edildi.
OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Özellikle Antalyaspor karşısında mücadelenin en istekli isimleri arasında gösterilen Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in ardından Mert Müldür'ün de oyundan alınması, eleştirilerin yükselmesine neden oldu. Yapılan bu hamlelerin, maçın gidişatında olumsuz etki yarattığı ve camiada memnuniyetsizlik oluşturduğu kaydedildi.
Bu gelişmelerin ardından, ligde kalan son 10 maç öncesinde takımı yeniden ayağa kaldırmak isteyen başkan Sadettin Saran ile yönetiminin, Domenico Tedesco ile bir görüşme yapacağı bildirildi. Yapılacak bu görüşmede kötü gidişatın nedenlerinin masaya yatırılacağı ifade edildi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ DE TARTIŞILIYOR
Fenerbahçe'de yalnızca teknik direktör Domenico Tedesco değil, yönetimin devre arasında yaptığı transfer hamleleri de eleştirilmeye başlandı. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 5 yeni isim eklemesine rağmen, hücum hattında güç kaybı yaşadı.
İlk yarıda ileri uçta Cenk Tosun, Youssef En Nesyri ve Jhon Duran gibi isimlere sahip olan Fenerbahçe, devre arasında bu üç oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından takımın elinde tek santrfor olarak Sidiki Cherif kaldı.
Genç golcü Sidiki Cherif'in ise şu ana kadar ortaya koyduğu performansla ayrılan üç ismin önüne geçemediği belirtildi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, şampiyonluk yarışında elindeki forvet oyuncularını gönderip sezona yalnızca genç golcüyle devam etmesinin en büyük hata olarak değerlendirildiği ifade edildi.
YÖNETİM KRİTİK KARAR AŞAMASINDA
Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken yaşanan puan kayıpları, Avrupa'dan elenmenin yarattığı hayal kırıklığı ve tartışmalı tercihler Fenerbahçe'de tansiyonu yükseltti. Sarı-lacivertli camiada hem teknik heyet hem de transfer politikası üzerinden süren eleştiriler, yönetimi daha sert adımlar atmaya itti.
Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, takımı kalan haftalara daha güçlü hazırlamak adına Domenico Tedesco ile yapacağı görüşme büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de gözler şimdi hem bu kritik zirveye hem de ligdeki son 10 maçta alınacak sonuçlara çevrilmiş durumda.
Ara transfer döneminde beklenen yıldız takviyesini gerçekleştiremeyen ve sezonun geri kalanında Sıdiki Cherif ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'nin, yaz aylarında hamle yapmak için fırsat kolladığı üç santrfor adayına dünya devinin talip olduğu ortaya çıktı.
FORVET TRANSFERİ YAPILMADI
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde yıldız santrfor takviyesi gerçekleştirememişti.
Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'u gönderen sarı-lacivertliler, bu üç oyuncunun yerine kadrosuna Angers forması giyen Sıdıki Cherif'i katmıştı. Haziran ayından itibaren bu pozisyon için takviye planlarına başlayacak olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer dönemi için Fenerbahçe'nin listesine aldığı 3 santrfor adayı için Serie A devi Milan'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.
MİLAN DA DEVREYE GİRDİ
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu isimlerden ilki Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy. Alman ekibiyle bu sezon 36 maçta 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Gineli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
NUNEZ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ
Fenerbahçe'nin ve Milan'ın ortak gündeminde olan isimlerden bir diğeri ise Darwin Nunez. Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Arabistan kulübünün lig kadrosuna ismi yazılmayan Uruguaylı oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon Al Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
ORTAK ADAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR
İki kulübün santrfor için ortak adaylarından bir diğeri ise Nicolas Jackson. Bu sezon başında Chelsea'den Bayern Münih'e kiralanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Senegalli oyuncunun, İngiliz kulübünden ayrılması gündemde.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre kiralık olarak gönderilmekten hoşlanmayan ve bonservisiyle ayrılmak istediğini Chelsea yönetimine bildiren Nicolas Jackson için rota Türkiye veya İtalya olabilir. Bu sezon Bayern formasıyla 22 maçta görev alan Jackson, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için belirlediği üç santrfor adayında Milan'ın da devreye girmesi, sarı-lacivertli ekibin transfer planlarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Guirassy, Darwin Nunez ve Nicolas Jackson için yaşanacak gelişmeler, yaz aylarında Fenerbahçe'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.