Domenico Tedesco Gaziantep FK deplasmanında da olmayabilir
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun Antalyaspor maçının ardından, kupada Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada da takımının başında yer alamayabileceği öğrenildi. Son antrenmanda ise Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco görev yaptı.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sağlık durumu henüz kesinleşmedi.
- İtalyan teknik adam ağır hastalığı nedeniyle tedavi ve dinlenme sürecinde bulunuyor.
- Tedesco'nun Gaziantep FK maçında görev yapıp yapamayacağına son kontroller sonrası karar verilecek.
- Teknik direktörün sağlık durumuna maç sabahı son kez bakılacak ve nihai karar doktorlar tarafından verilecek.
Sarı-lacivertli cephede Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun henüz kesinleşmediği belirtildi. Bir süredir ağır hastalığı nedeniyle tedavi ve dinlenme sürecinde bulunan deneyimli teknik adamın, Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapıp yapamayacağına ilişkin kararın son kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.
İtalyan teknik direktörün sağlık durumuna maç sabahı son kez bakılacağı ve nihai kararın doktorlar tarafından verileceği öğrenildi.