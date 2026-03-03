Domenico Tedesco Gaziantep FK deplasmanında da olmayabilir

Teknik direktörün sağlık durumuna maç sabahı son kez bakılacak ve nihai karar doktorlar tarafından verilecek.

Sarı-lacivertli cephede Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun henüz kesinleşmediği belirtildi. Bir süredir ağır hastalığı nedeniyle tedavi ve dinlenme sürecinde bulunan deneyimli teknik adamın, Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapıp yapamayacağına ilişkin kararın son kontrollerin ardından netleşeceği ifade edildi.

