Asensio’dan “Ayağa kalkacağız” mesajı

Mücadelede geriye düşmesine rağmen reaksiyon gösteren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla dengeyi sağladı. Ancak kalan bölümde yakalanan fırsatlar galibiyete yetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru eşitlese de galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.



ASENSIO'NUN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Karşılaşmanın ardından Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi. İspanyol futbolcu mesajında,

"Geçen hafta istediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Yaşananlardan ders çıkarıp ayağa kalkacağız. Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Her şey birlikte Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.