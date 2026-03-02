Asensio’dan “Ayağa kalkacağız” mesajı
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 2-0’dan dönerek 2-2 berabere kaldı. Marco Asensio’nun geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru eşitlese de galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
Mücadelede geriye düşmesine rağmen reaksiyon gösteren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla dengeyi sağladı. Ancak kalan bölümde yakalanan fırsatlar galibiyete yetmedi.
ASENSIO'NUN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE
Karşılaşmanın ardından Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi. İspanyol futbolcu mesajında,
"Geçen hafta istediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Yaşananlardan ders çıkarıp ayağa kalkacağız. Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Her şey birlikte Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.