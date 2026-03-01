Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması! Antalyaspor maçında yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, zorlu randevuda yer alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."denildi.