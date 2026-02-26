Nottingham Forest - Fenerbahçe maçına meşale engeli!
UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, henüz ilk dakikada yaşanan olaylar nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. City Ground’daki mücadelede sahaya atılan meşaleler, oyunun seyrini etkiledi. Toplanan yabancı maddelerin ardından mücadele devam etti.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Hakem Maurizio Mariani, deplasman tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atılması nedeniyle maçı durdurdu.
- Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünde hareketlilik yaşandı.
- Karşılaşma güvenliğin sağlanması için geçici olarak askıya alındı.
- Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra maç yeniden başladı.
Karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, deplasman tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atılmasının ardından oyunu durdurdu. İtalyan hakem, güvenliğin sağlanması için mücadelenin başlamasından kısa süre sonra maça ara verdi.
DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI
Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümde yaşanan hareketlilik sonrası sahaya atılan maddeler nedeniyle karşılaşma geçici olarak askıya alındı. Olayların ardından oyun, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla yeniden devam etti.