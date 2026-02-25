Vitor Pereira'dan Fenerbahçe sözleri! "Kazanmaya gelecekler"
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin kazanmak için İngiltere’ye geldiğini ve kulübü yakından tanıdığını vurguladı.
- Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi basına açıklama yaptı.
- Pereira, ilk maçta 3-0 kazanmalarına rağmen Fenerbahçe'yi hafife almayacaklarını ve rakibin kazanmak için savaşacağını belirtti.
- Portekizli teknik adam, ilk maçtaki avantaja rağmen dengeyi kaybetmemek için dikkatli olacaklarını ancak kadroda bazı değişiklikler yapabileceğini söyledi.
- Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nin Premier Lig'deki mücadeleye zarar verip vermediği sorusuna her iki yarışmada da istikrarlı olmaları gerektiğini ifade etti.
- Teknik direktör, Fenerbahçe'nin sakat oyuncuları olmasına rağmen asla pes etmeyeceğinden emin olduğunu vurguladı.
Nottingham Forest'ın çiçeği burnundaki teknik direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe karşısında oynayacakları rövanş mücadelesi öncesi basın mensuplarıa açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli çalıştırıcının sözleri;
Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." diye konuştu.
Futbolcularının Fenerbahçe ve Liverpool karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Her gün daha iyiye gitme imkanımız var. İstikrarlı olmamız lazım. Kadromuz elbette yetenekli, dinlemeye açıklar. Cesur ve inanan bir takım olmalarını istiyorum." ifadelerinin kullandı.
Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna, "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." yanıtını verdi.
Nottingham Forest'ın oyuncu kadrosunun çok iyi olduğunu, görevi de bunun için kabul ettiğini anlatan Portekizli teknik adam, takımın seviyesinin yükseldiğini görmek istediğini dile getirdi.
Pereira,"UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig'de kalma mücadelesine zarar veriyor mu?" sorusunu, "Avrupa'daki rekabet için de tutkularımız var. İlerleyebilmek için yarın istikrarlı olmalıyız. Premier Lig, çok talepkar bir lig. Biz de en iyi durumumuzda olmamız lazım." diyerek cevapladı.
Fenerbahçe'deki sakat oyuncuların fazlalığına da değinen Pereira, buna karşın sarı-lacivertli takımın asla bırakmayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.