Sırplardan provokasyon dolu pankart! Osmanlı Padişahı I. Murad'ı böyle hedef aldılar

EuroLeague'in 12. haftasında Partizan ile Fenerbahçe arasında Belgrad'da oynanan karşılaşma, Sırp taraftarların çirkin provokasyonuna sahne oldu. SKANDAL PANKART

Maç başlamadan hemen önce tribünlerde, Osmanlı Padişahı I. Murad ile onu Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit ettiği rivayet edilen Sırp Miloş Obiliç'in yer aldığı skandal bir pankart açıldı.

Skandal pankartta Sırp Miloş Obiliç'in Osmanlı Padişah'ı I. Murad'ı hançerlediği resmedildi Sırp taraftarların provokasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde tribünlerden uzun süre Türk karşıtı tezahüratlar yükseldi. Sportmenlikle bağdaşmayan bu hareketlere tepki çekerken maçın atmosferi de tribünlerdeki gerginlik nedeniyle gerildi.