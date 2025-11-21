PODCAST CANLI YAYIN

Sırplardan provokasyon dolu pankart! Osmanlı Padişahı I. Murad'ı böyle hedef aldılar

Partizan-Fenerbahçe maçı öncesi Sırplar tribünlerde Osmanlı Padişahı I. Murad ile Sırp Miloş Obiliç’in yer aldığı provokatif bir pankart açtı. Partizan taraftarı, Türk karşıtı tezahüratlar yaparak gerginliğe neden olurken, Fenerbahçe sahada rakibini 99-87 mağlup etti.

EuroLeague'in 12. haftasında Partizan ile Fenerbahçe arasında Belgrad'da oynanan karşılaşma, Sırp taraftarların çirkin provokasyonuna sahne oldu.

SKANDAL PANKART
Maç başlamadan hemen önce tribünlerde, Osmanlı Padişahı I. Murad ile onu Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit ettiği rivayet edilen Sırp Miloş Obiliç'in yer aldığı skandal bir pankart açıldı.

Skandal pankartta Sırp Miloş Obiliç'in Osmanlı Padişah'ı I. Murad'ı hançerlediği resmedildiSkandal pankartta Sırp Miloş Obiliç'in Osmanlı Padişah'ı I. Murad'ı hançerlediği resmedildi

Sırp taraftarların provokasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde tribünlerden uzun süre Türk karşıtı tezahüratlar yükseldi. Sportmenlikle bağdaşmayan bu hareketlere tepki çekerken maçın atmosferi de tribünlerdeki gerginlik nedeniyle gerildi.

FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12'nci haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7'nci galibiyeti aldı. Partizan ise 8'inci kez parkeden yenik ayrıldı.

