Fenerbahçe Beko - Partizan | CANLI
Ülkemizi Türk Hava Yolları EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, İstanbul'da Sırbistan devi Partizan'ı ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak yoluna devam etmek ve taraftarını sevindirmek amacında. Fenerbahçe Beko - Partizan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Sırbistan'ı konuk ediyor.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN: 10-12
İLK MAÇTA 99-87'LİK ZAFER
İki takım sezonun ilk yarısında Belgrad'da karşılaşmış, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 99-87 kazanmıştı. Rövanşta da sarı-lacivertliler, ilk maçtaki skorun verdiği psikolojik üstünlüğü sahaya taşımak istiyor.