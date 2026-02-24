Fenerbahçe'nin serisi 4. kez Kadıköy'de bozuldu

Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa ile 1-1 beraberlik aldı ve 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon 3 maç ve üzeri galibiyet serileri dördüncü kez iç sahada beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde şubat ayında Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u yenerek seriyi yakalamıştı.

Süper Lig'de ilk 23 haftada mağlubiyet almayan Fenerbahçe'nin galibiyet serileri Kadıköy'deki beraberliklerle kesildi.

Fenerbahçe, 1 Mart Pazar günü Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, sahasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında 1-1'lik skorla puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi ve iç sahadaki sonuç, serinin bitmesine neden oldu.

3 MAÇ VE ÜZERİ SERİLERDE AYNI SENARYO Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de 3 maç ve üzeri yakaladığı galibiyet serilerinin, Kadıköy'deki beraberliklerle sona ermesi öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin 17 Eylül'de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla oluşan 3 maçlık galibiyet serisi kesildi. 1 Aralık'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdi ve benzer bir tablo 25 Ocak'taki Göztepe karşılaşmasıyla da yaşandı. ŞUBAT SERİSİ KASIMPAŞA MAÇINDA DURDU Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, şubat ayı itibarıyla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşısında üst üste galibiyetler alarak hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin bu çıkışı, Kasımpaşa karşılaşmasındaki beraberlikle birlikte son buldu.