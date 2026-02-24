Fenerbahçe'den 7 yıl sonra beraberlikte zirve
Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Uzatma anlarında gelen gol, mücadelede skor dengesini belirledi. Kanarya 7 yıl sonra ilk defa bu kadar beraberlik aldı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'de 23 maçta 15 galibiyet alırken Kasımpaşa maçıyla birlikte sekizinci beraberliğini elde etti.
- Sarı-lacivertli takım, 23 maç itibarıyla 2018/19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik aldığı dönemi yaşıyor.
- Fenerbahçe 2018/19 sezonunda aynı maç sayısında 10 beraberlik yapmıştı.
Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların sekizinde rakibiyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 23 maçlık periyotta 15 galibiyet alırken sekizinci beraberliğini Kasımpaşa maçıyla kayda geçirdi.
2018/19'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE
Fenerbahçe, 23'üncü maçlar itibarıyla 2018/19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik aldığı dönemi yaşıyor. Sarı-lacivertliler, 2018/19'da aynı maç sayısında 10 beraberliğe ulaşırken bu sezon 23 maç sonunda sekiz beraberlikte kaldı ve son yılların en yüksek seviyesine çıktı.