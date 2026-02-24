Fenerbahçe'den 7 yıl sonra beraberlikte zirve

Sarı-lacivertli takım, 23 maç itibarıyla 2018/19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik aldığı dönemi yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların sekizinde rakibiyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 23 maçlık periyotta 15 galibiyet alırken sekizinci beraberliğini Kasımpaşa maçıyla kayda geçirdi.

2018/19'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Fenerbahçe, 23'üncü maçlar itibarıyla 2018/19 sezonundan bu yana en fazla beraberlik aldığı dönemi yaşıyor. Sarı-lacivertliler, 2018/19'da aynı maç sayısında 10 beraberliğe ulaşırken bu sezon 23 maç sonunda sekiz beraberlikte kaldı ve son yılların en yüksek seviyesine çıktı.