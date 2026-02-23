Fenerbahçe'de 2 sakatlık! Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde maça devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Nottignham Forest karşısında sakatlanan Milan Skriniar'ın yerine ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, aynı problemden dolayı maçtan çıkmak zorunda kaldı. 40. dakikada ise Jayden Oosterwolde maça devam edemedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşılaştı.
- Çağlar Söyüncü, maçın 21. dakikasında adelesinde ağrı hissedince kenara çıktı ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna girdi.
- Jayden Oosterwolde da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Oosterwolde'nin çıkmasının ardından Guendouzi stoper mevkiine geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşılaştı.
Maçın 21. dakikasında adelesinde ağrı hisseden Çağlar Söyüncü, kenara değişiklik işareti yaptı ancak sonrasında devam etmek istediğini söyledi. 2 dakika sonra sağlık ekiplerinin sahaya girdiği milli futbolcu, maça devam edemedi.
Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir görev yaptı.
OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI
Çağlar'dan sonra takımın deneyim anlamında tek stoperi olarak kalan Jayden Oosterwolde de mücadelede oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kante'nin yerine girdiği Hollandalı futbolcu sonrası Guendouzi stopere geçti.