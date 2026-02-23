Fenerbahçe'de 2 sakatlık! Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde maça devam edemedi

Jayden Oosterwolde da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşılaştı.

Maçın 21. dakikasında adelesinde ağrı hisseden Çağlar Söyüncü, kenara değişiklik işareti yaptı ancak sonrasında devam etmek istediğini söyledi. 2 dakika sonra sağlık ekiplerinin sahaya girdiği milli futbolcu, maça devam edemedi.

OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI

Çağlar'dan sonra takımın deneyim anlamında tek stoperi olarak kalan Jayden Oosterwolde de mücadelede oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kante'nin yerine girdiği Hollandalı futbolcu sonrası Guendouzi stopere geçti.