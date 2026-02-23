Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe’ye yakın: İşte sözleşme tarihi

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyecek ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay verecek.

Galatasaray'ın altyapı organizasyonunda forma giyen Çağrı Hakan Balta'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre 17 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve taraflar süreci sözleşme aşamasına taşıdı.