Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe’ye yakın: İşte sözleşme tarihi
Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta’nın Fenerbahçe ile el sıkıştığı öğrenildi. Genç oyuncunun cumartesi günü Florya’dan eşyalarını alarak ayrıldığı belirtilirken, profesyonel sözleşmenin mayıs ayında imzalanması bekleniyor.
Galatasaray'ın altyapı organizasyonunda forma giyen Çağrı Hakan Balta'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre 17 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve taraflar süreci sözleşme aşamasına taşıdı.
FLORYA'DAN AYRILIŞ
Çağrı Hakan Balta'nın, cumartesi günü Florya'dan tüm eşyalarını alarak tesislerden ayrıldığı ifade edildi. Bu adım, transferinde bitme aşamasına geldiğini gösterdi.
SÖZLEŞME TARİHİ
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan genç oyuncunun, 18 yaşına gireceği mayıs ayında profesyonel sözleşmeye imza atmasının beklendiği öğrenildi. İmza için işaret edilen tarihin mayıs ayı olması, sürecin resmi boyutunun bu dönemde tamamlanacağına işaret ediyor.
BEDEL VE SONRAKİ SATIŞ PAYI
Transfer kapsamında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Çağrı Hakan Balta'nın ileride gerçekleşebilecek sonraki transferinden Galatasaray'a yüzde 10 pay vereceği öğrenildi.
U19 PERFORMANSI
Galatasaray U19 takımında bu sezon 21 maçta süre alan Çağrı Hakan Balta, 6 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun sezon içindeki istatistiği, sarı lacivertli ekibin iştahını kabarttı. Yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı.