Ederson'un eşinden "git" mesajlarına emojili yanıt

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, bu kez saha dışı bir başlık gündeme taşındı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sosyal medyada hareketlilik artarken, Ederson'un eşi Lais Moraes'in önceki günlerde yaptığı bir paylaşımın altına yazılan bir yorum dikkat çekti.