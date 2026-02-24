Ederson'un eşinden "git" mesajlarına emojili yanıt
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli kaleci Ederson’un eşi Lais Moraes, Brezilyalı kalecinin gitmesi yönündeki tepkilere cevap verdi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, bu kez saha dışı bir başlık gündeme taşındı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sosyal medyada hareketlilik artarken, Ederson'un eşi Lais Moraes'in önceki günlerde yaptığı bir paylaşımın altına yazılan bir yorum dikkat çekti.
"KOCANA SÖYLE GİDİN"
Bir sosyal medya kullanıcısı, Lais Moraes'in paylaşımının altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" ifadelerini yazdı. Mesaj kısa sürede yayılırken, konu sosyal medya gündeminde yer buldu.
EMOJİLERLE YANIT VERDİ
Brezilyalı kalecinin eşi Lais Moraes, gelen yoruma emojilerle karşılık verdi. Moraes'in yanıtı gündeme oturdu.