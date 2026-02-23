Domenico Tedesco maç sonu açıkladı: Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku daha

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıktığı 23. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Domenico Tedesco, "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. İki farklı yarı izledik, maç içinde çok fazla problem yaşadık. Daha ilk yarıda iki stoperimiz sakatlandı. İkinci yarı başka sisteme geçtik, bu sistemi bir kez çalışmış olmamıza rağmen takım sahaya iyi bir şekilde yayıldı. Yolumuz hâlâ çok uzun ve biz hâlâ yoldayız." dedi.

Domenico Tedesco takımının 2 puan kaybetmesine engel olamadı (Fotoğraf: AA)

'EDERSON VE TALISCA'NIN SIKINTILARI VAR'

Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Birkaçıyla konuştum. Ederson ve Talisca'nın da sıkıntıları var. Ederson 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Skriniar sakat, Çağlar sakat, Forest maçı için Oosterwolde ve Fred de cezalı. Şu an tam durumlarını bilmiyorum ama yeni çözümler bulacağımız bir süre olacak. Yiğit Efe üç tane 90 dakika oynayabilecek durumda mı, bunu göreceğiz." sözlerini sarf etti.