Fenerbahçe’de odak şampiyonluk
Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik döneminde saha dışı tartışmalardan uzak durma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 14 gün içinde oynanacak 5 maça odaklanırken önceliğin lig şampiyonluğu olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre girilirken tüm enerjinin sahaya verilmesi yönünde karar aldı.
HAKEM TARTIŞMALARINA GİRİLMEYECEK
İdarecilerin, yabancı hakem tartışmalarına dahil olmayacağı ve Türk ya da yabancı fark etmeksizin adil yönetim beklentisini dile getirdiği öğrenildi.
BİRLİK MESAJI PAYLAŞILDI
Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" mesajı paylaşıldı.
Fenerbahçe, ligde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına odaklanmış durumda.