Fenerbahçe’de odak şampiyonluk

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre girilirken tüm enerjinin sahaya verilmesi yönünde karar aldı.

HAKEM TARTIŞMALARINA GİRİLMEYECEK

İdarecilerin, yabancı hakem tartışmalarına dahil olmayacağı ve Türk ya da yabancı fark etmeksizin adil yönetim beklentisini dile getirdiği öğrenildi.