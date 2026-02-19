PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin beklediği penaltıya VAR engeli!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadelenin 39. dakikasında penaltı bekledi. Ancak VAR'dan beklenen karar çıkmadı.

Sarı-lacivertliler, 39. dakikada penaltı bekledi. Anderson Talisca'nın çektiği şutta top, Nottingham Forest savunmasındaki oyuncunun koluna çarptı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular ve kulübe yoğun itirazda bulundu.

Anderson Talisca'nın beklediği penaltı VAR'dan geri döndü (Fotoğraf: AA)

VAR İNCELEDİ, PENALTI ÇIKMADI

Karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından penaltı kararı vermedi ve oyunu devam ettirdi.

