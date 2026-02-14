Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sosyal medyadan göndermeler! Binlerce beğeni yağdı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u Talisca, Kerem ve Asensio'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin galibiyet paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kritik galibiyetin hemen ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
HAMSİ GÖNDERMESİ
Fenerbahçe, 3-2'lik maçın kahramanlarından Anderson Talisca'nın Papara Park kenarında hamsi tuttuğu bir yapay zeka görseli paylaştı.
14 ŞUBAT ES GEÇİLMEDİ
Sevgililer Günü'nde oynanan derbi sonrasında Kanarya'dan özel tarihe dair de bir paylaşım yapıldı. Bordo mavi renklerle çöpe atılan çiçekler ve bir peluş balık fotoğrafı gönderi olarak yayınlandı.
TAVLADA TEDESCO YENDİ
Sarı lacivertliler ayrıca paylaştığı bir videoda ise Domenico Tedesco, rakibi Fatih Tekke'yi tavla masasında yendi. Karadeniz'de oynanan oyunda sultan vurgusu da yapıldı.
Domenico Tedesco! pic.twitter.com/90nJP0OMUW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2026