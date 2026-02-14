PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u Talisca, Kerem ve Asensio'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin galibiyet paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sosyal medyadan göndermeler! Binlerce beğeni yağdı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kritik galibiyetin hemen ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Anderson Talisca (AA)

HAMSİ GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, 3-2'lik maçın kahramanlarından Anderson Talisca'nın Papara Park kenarında hamsi tuttuğu bir yapay zeka görseli paylaştı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sosyal medyadan göndermeler! Binlerce beğeni yağdı-3

14 ŞUBAT ES GEÇİLMEDİ

Sevgililer Günü'nde oynanan derbi sonrasında Kanarya'dan özel tarihe dair de bir paylaşım yapıldı. Bordo mavi renklerle çöpe atılan çiçekler ve bir peluş balık fotoğrafı gönderi olarak yayınlandı.

Domenico Tedesco, Fatih Tekke'yi ikinci maçta da yendi (AA)

TAVLADA TEDESCO YENDİ

Sarı lacivertliler ayrıca paylaştığı bir videoda ise Domenico Tedesco, rakibi Fatih Tekke'yi tavla masasında yendi. Karadeniz'de oynanan oyunda sultan vurgusu da yapıldı.

