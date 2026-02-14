Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sosyal medyadan göndermeler! Binlerce beğeni yağdı

14 ŞUBAT ES GEÇİLMEDİ

Sevgililer Günü'nde oynanan derbi sonrasında Kanarya'dan özel tarihe dair de bir paylaşım yapıldı. Bordo mavi renklerle çöpe atılan çiçekler ve bir peluş balık fotoğrafı gönderi olarak yayınlandı.