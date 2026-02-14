Domenico Tedesco'dan derbi zaferi sonrası Mert Müldür'e övgü
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Zorlu 90 dakikanın ardından konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Mert Müldür'e övgü yağdırdı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI
"Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda bir örnek."
"Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."