Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisi kadrosu açıklandı! İki yıldız listede yok
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, Karadeniz'de mücadele edeceği kadroyu açıklarken Edson Alvarez ve Archie Brwon listede yer almadı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin odaklanacağı Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Listede Levent Mercan yer alırken, Archie Brown ile Edson Álvarez'in kadroda bulunmaması dikkat çekti.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEYECEK 90 DAKİKA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, şampiyonluk yarışındaki tabloyu doğrudan etkilemesi beklenen maçlar arasında gösteriliyor.
DERBİ KAFİLESİ DUYURULDU
Sarı-lacivertli ekibin Trabzon deplasmanı için oluşturduğu kamp kadrosu netleşti.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLADIĞI LİSTEDE ŞU İSİMLER BULUNUYOR
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.