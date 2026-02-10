Marco Asensio İspanya medyasının manşetlerinde! "Guti tarzı sanat eseri"

İspanyol futbolcunun asist pozisyonunda topu alıp kaleye sırtı dönük şekilde topukla pas çıkardığı, bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu'nun da ağları bulduğu aktarıldı. İspanyol basınında pozisyon için "Guti tarzı" benzetmeleri yapılırken, asistin "sanat eseri" niteliğinde olduğuna dair ifadeler öne çıktı.

Marco Asensio'nun hedefi İspanya Milli Takımı'na yeniden seçilmek (AA) "GUTI TARZI" VURGUSU Haberlerde, Marca'nın topuk pası üzerinden Asensio'nun Süper Lig'deki etkisine dikkat çektiği; AS'ın ise asist benzetmesini doğrudan Guti üzerinden kurduğu belirtildi. İspanyol medyasındaki çerçevenin, "hafta hafta form" ve "belirleyici aksiyon" başlıklarında toplandığı kaydedilerek; "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti'ye dönüştün. Balearlı futbolcu, Sevilla'ya karşı 14'ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye'de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor."denildi.