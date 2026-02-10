Marco Asensio İspanya medyasının manşetlerinde! "Guti tarzı sanat eseri"
Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, Gençlerbirliği karşısında yaptığı asistle hem sahada hem de İspanyol basınında gündeme oturdu. Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı karşılaşmada Asensio’nun Kerem Aktürkoğlu’na çıkardığı topuk pası, maçın en çok konuşulan anı oldu. İspanyol yıldız ülkesinde de gündeme oturdu.
İspanyol futbolcunun asist pozisyonunda topu alıp kaleye sırtı dönük şekilde topukla pas çıkardığı, bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu'nun da ağları bulduğu aktarıldı. İspanyol basınında pozisyon için "Guti tarzı" benzetmeleri yapılırken, asistin "sanat eseri" niteliğinde olduğuna dair ifadeler öne çıktı.
"GUTI TARZI" VURGUSU
Haberlerde, Marca'nın topuk pası üzerinden Asensio'nun Süper Lig'deki etkisine dikkat çektiği; AS'ın ise asist benzetmesini doğrudan Guti üzerinden kurduğu belirtildi. İspanyol medyasındaki çerçevenin, "hafta hafta form" ve "belirleyici aksiyon" başlıklarında toplandığı kaydedilerek;
"Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti'ye dönüştün. Balearlı futbolcu, Sevilla'ya karşı 14'ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye'de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor."denildi.
GOL KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR
Asensio'nun bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 11 gol ve 8 asist ürettiği bilgisi öne çıktı. Ayrıca en üst lig kariyerinde "en fazla gol katkısı" vurgusunun da haberlerde yer bulduğu aktarıldı.
TEDESCO'DAN DEĞERLENDİRME: "ÇOK ÜST DÜZEY"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç sonrası açıklamalarında, Asensio'nun üst düzey bir oyuncu olduğuna ve kalite vurgusuna yer verdiği ifade edildi.