Sofyan Amrabat'a Villarreal talip oldu: 10 Milyon Euro!
Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı sezon başında Real Betis'e kiralamıştı. Faslı orta sahanın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlıların formasını giyen deneyimli oyuncuyu Villarreal istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi hareketli geçmiş ve geniş çaplı bir revizyon yaşanmıştı. Sarı lacivertliler, beklentileri karşılayamayan oyuncularına veda etmişti.
BETIS'E KİRALANDI
Dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği isimlerden biri de Sofyan Amrabat'tı. Faslı futbolcu için talipleri beklenmiş ve Real Betis'e kiralanmıştı.
17 MAÇA ÇIKTI
İspanyol ekibinde bu sezon çıktığı 11 maçta skor katkısında bulunamayan Amrabat, 1132 dakika sahada kaldı. Ancak hem Afrika Kupası öncesi hem de turnuva dönüşünde yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle uzun süredir formasından uzak kaldı.
VILLARREAL TALİP OLDU
Ficheiro'da yer alan habere göre La Liga temsilcilerinden Villarreal, Amrabat'ı kadrosuna katabilmek için devreye girdi. İspanyol medyası, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak üzere harekete geçtiğini ve 9-10 milyon euro seviyelerinde süreci tamamlamak istediğini dile getirdi.
TERCİHİ REAL BETIS
Sofyan Amrabat'ın bu teklif karşısında kararını verdiği ve Villarreal yerine önceliğinin Real Betis'ten yana olduğu öğrenildi.
Ancak El Madrigal'e gelme konusunda girişimler devam edecek.
KİLİT NOKTALARDAN BİRİ OLACAK
Hem yönetim hem de teknik heyetin, Villarreal'in oyun planı konusunda Sofyan Amrabat'ın kilit rol oynayacağını düşündüğü ve bu sebeple yazın ne olursa olsun girişimde bulunulacağı belirtildi.