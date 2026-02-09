Sofyan Amrabat'a Villarreal talip oldu: 10 Milyon Euro!

VILLARREAL TALİP OLDU Ficheiro'da yer alan habere göre La Liga temsilcilerinden Villarreal, Amrabat'ı kadrosuna katabilmek için devreye girdi. İspanyol medyası, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak üzere harekete geçtiğini ve 9-10 milyon euro seviyelerinde süreci tamamlamak istediğini dile getirdi.

TERCİHİ REAL BETIS Sofyan Amrabat'ın bu teklif karşısında kararını verdiği ve Villarreal yerine önceliğinin Real Betis'ten yana olduğu öğrenildi. Ancak El Madrigal'e gelme konusunda girişimler devam edecek.