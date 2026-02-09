PODCAST CANLI YAYIN

Arsene Wenger'den N'Golo Kante itirafı! "Çok nadir bulunan bir özelliği var"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı N'Golo Kante hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi:
Arsene Wenger'den N'Golo Kante itirafı! "Çok nadir bulunan bir özelliği var"

Futbol dünyasının efsane teknik direktörlerinden Arsène Wenger, Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin kariyerinin henüz başındayken yaşadığı zorlu sürece dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Wenger'in açıklamaları, Kante'nin dünya futboluna uzanan yolculuğunun ne kadar sıra dışı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

N'Golo Kante (AA)

"FRANSA'DA KİMSE ONU İSTEMİYORDU"

Arsene Wenger, Kante'nin henüz tanınmadığı yıllarda yaşananları anlatırken, Paris'te forma giydiği döneme dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, o süreci şu sözlerle aktardı:

"Kariyerimin son dönemlerinde N'Golo Kante Paris'te bir kulüpte oynuyordu. Kulübün sahibi en yakın arkadaşlarımdan biriydi ve bana 'Lütfen' diyerek geldi. 'İnanılmaz bir oyuncum var ama Fransa'da kimse onu istemiyor' dedi."

N'Golo Kante (AA)

KULÜPTEN KULÜBE GEZDİRİLEN BİR YETENEK

Wenger, Kante'nin keşfedilme sürecinin hiç de kolay olmadığını vurguladı. Fransız çalıştırıcı, genç oyuncunun kulüp bulabilmek için yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Onu arabasına alıp kulüpten kulübe gezdirdi. Sonunda Fransa 3. Ligi'nden bir takım Kante'yi transfer etti. Onun futbol hikâyesi gerçekten inanılmaz."

N'Golo Kante (AA)

"HİKÂYESİ FİLM OLABİLİR"

Kante'nin futboldaki yükselişini olağanüstü olarak tanımlayan Wenger, bu sürecin benzersizliğine dikkat çekti. Tecrübeli teknik direktör,"Kante'nin hikâyesi o kadar etkileyici ki, onun hakkında bir film bile yapılabilir" sözleriyle Fransız yıldızın kariyer yolculuğunu özetledi.

N'Golo Kante (AA)

"ÇOK NADİR BULUNAN BİR ÖZELLİĞİ VAR"

Arsene Wenger, N'Golo Kante'yi özel kılan futbol özelliklerine de değindi. Fransız teknik adam, yıldız orta sahanın oyun içindeki farkını şu ifadelerle anlattı:

"Onu kadroma katmak harika olurdu çünkü onda çok nadir bulunan bir özellik var. Faul yapmadan topu kazanıyor ve neredeyse her seferinde o topu ileri doğru taşıyor.""

Fenerbahçe transferde kanatlanacak! Yeni sezonun yıldızı bulunduFenerbahçe transferde kanatlanacak! Yeni sezonun yıldızı bulundu
Fenerbahçe transferde kanatlanacak! Yeni sezonun yıldızı bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler