Arsene Wenger'den N'Golo Kante itirafı! "Çok nadir bulunan bir özelliği var"

Futbol dünyasının efsane teknik direktörlerinden Arsène Wenger, Fransız yıldız N'Golo Kanté'nin kariyerinin henüz başındayken yaşadığı zorlu sürece dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Wenger'in açıklamaları, Kante'nin dünya futboluna uzanan yolculuğunun ne kadar sıra dışı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

N'Golo Kante (AA) "FRANSA'DA KİMSE ONU İSTEMİYORDU" Arsene Wenger, Kante'nin henüz tanınmadığı yıllarda yaşananları anlatırken, Paris'te forma giydiği döneme dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, o süreci şu sözlerle aktardı: "Kariyerimin son dönemlerinde N'Golo Kante Paris'te bir kulüpte oynuyordu. Kulübün sahibi en yakın arkadaşlarımdan biriydi ve bana 'Lütfen' diyerek geldi. 'İnanılmaz bir oyuncum var ama Fransa'da kimse onu istemiyor' dedi."