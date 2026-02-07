Matteo Guendouzi için şoke eden sözler! "Kafasına göre hareket ediyordu"
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun Sportif Direktörü Angelo Fabiani, kış transfer döneminde Fenerbahçe’ye transfer olan Matteo Guendouzi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Fabiani, yıldız futbolcunun problemler çıkardığını ve sısık kart gördüğünü söyleyerek kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.
Sarı lacivertli kulüp, kış transfer döneminde Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış ve ilk maçında Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray ağlarını havalandırarak dikkat çekmişti.
"GUENDOUZI'Yİ SEVİYORDUM AMA LAZIO'DA SORUN YAŞATTI"
Angelo Fabiani, Guendouzi ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken, kulüp içindeki sürecin farklı ilerlediğini ifade etti. İtalyan yönetici, Fransız futbolcunun Lazio'da sorun çıkaran bir profil çizdiğini ve disiplin problemleri yaşadığını dile getirdi. Fabiani, Guendouzi'nin sık sık kırmızı kart gördüğünü ve zaman zaman kendi bildiği gibi hareket ettiğini vurguladı.
"AYRILIK KENDİ İSTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİ"
Guendouzi'nin Lazio'dan ayrılış sürecine de değinen Fabiani, bu kararın oyuncunun kendi talebi doğrultusunda alındığını söyledi. Deneyimli sportif direktör, transferin kulüp tarafından zorunlu bir satış olmadığını ve Fransız futbolcunun ayrılmak istediğini net ifadelerle aktardı.