Matteo Guendouzi için şoke eden sözler! "Kafasına göre hareket ediyordu"

Sarı lacivertli kulüp, kış transfer döneminde Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış ve ilk maçında Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray ağlarını havalandırarak dikkat çekmişti.

Matteo Guendouzi (İHA) "GUENDOUZI'Yİ SEVİYORDUM AMA LAZIO'DA SORUN YAŞATTI" Angelo Fabiani, Guendouzi ile kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken, kulüp içindeki sürecin farklı ilerlediğini ifade etti. İtalyan yönetici, Fransız futbolcunun Lazio'da sorun çıkaran bir profil çizdiğini ve disiplin problemleri yaşadığını dile getirdi. Fabiani, Guendouzi'nin sık sık kırmızı kart gördüğünü ve zaman zaman kendi bildiği gibi hareket ettiğini vurguladı.