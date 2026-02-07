Domenico Tedesco'dan şampiyonluk açıklaması! "Odak noktamı kaybedebilirim"

Domenico Tedesco (AA)

"AKDENİZLİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki İtalyan köklerim var. Akdenizli gibi hissediyorum. İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var, çok fazla İtalyanlık var."

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum."

ZEKİ MURAT GÖLE SÖZLERİ

"Zeki hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu ilettim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri."

"KÜÇÜMSEMİŞ OLABİLİRİM"

"Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Sanırım Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti, bunun önemini küçümsemiş olabilirim. Kasımpaşa maçının devre arasında oyuncular bir şeyle meşguldü ve bunu anlamamıştım."

"HER HOCANIN FARKLI BİR FİKRİ VAR"

"Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığımız her takım. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor."

Şampiyon olmanız halinde taraftarın sizi taşıyacağı yeri hayal edebiliyor musunuz?"

"Hayır. Herkes hayal edebilir bu serbest tabii ki ama benim için bu mümkün değil çünkü 9 Şubat akşamı bir maçımız var. Hayal kurmaya başlarsam kendi odağımı kaybederim."