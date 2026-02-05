Jhon Duran Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

22 yaşındaki golcü oyuncunun yeni durağı Rusya oldu. Rus basınında yer alan bilgilere göre Zenit St. Petersburg, Duran ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı futbolcunun sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gittiği ve St. Petersburg'da havalimanında görüntülendiği aktarıldı.

Jhon Duran Fenerbahçe'de tutunamadı (AA)

40 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Transfer modeline göre Duran'ın maaşının önemli bir kısmını Al Nassr karşılamaya devam edecek. Zenit cephesinin anlaşmaya 40 milyon euro seviyesinde satın alma opsiyonu koyduğu ifade ediliyor. Bu yapı, hem Rus kulübüne performansa bağlı bir yatırım alanı açarken hem de oyuncunun bonservis durumunu sezon sonuna kadar esnek tutacak.