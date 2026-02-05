Jhon Duran Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe’de ara transfer döneminin son bölümünde kadro mühendisliği doğrultusunda bir ayrılık daha resmileşti. Sezon başında Al Nassr’dan kiralanan Kolombiyalı santrfor Jhon Duran’ın sarı-lacivertli takımla olan kiralık sözleşmesi feshedildi. Yönetim, hücum hattında yeni bir transfer için yer açma planı kapsamında önce Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmış, ardından Duran’ın ayrılığı da netlik kazanmış oldu. Genç futbolcu Zenit ile anlaştı.
22 yaşındaki golcü oyuncunun yeni durağı Rusya oldu. Rus basınında yer alan bilgilere göre Zenit St. Petersburg, Duran ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı futbolcunun sözleşme imzalamak üzere Rusya'ya gittiği ve St. Petersburg'da havalimanında görüntülendiği aktarıldı.
40 MİLYON EURO'LUK OPSİYON
Transfer modeline göre Duran'ın maaşının önemli bir kısmını Al Nassr karşılamaya devam edecek. Zenit cephesinin anlaşmaya 40 milyon euro seviyesinde satın alma opsiyonu koyduğu ifade ediliyor. Bu yapı, hem Rus kulübüne performansa bağlı bir yatırım alanı açarken hem de oyuncunun bonservis durumunu sezon sonuna kadar esnek tutacak.
Kolombiyalı forvet, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı veren Duran, beklentilerin altında kalan performansının ardından kısa süren Türkiye kariyerini noktalayarak yeni bir sayfa açmış oldu.