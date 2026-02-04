Fenerbahçe'nin transferdeki adresi yine Suudi Arabistan! Eski yıldız dönüyor
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir transfer için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Saudi Pro League ekiplerinden Al-Hilal forması giyen eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için resmi girişimlere başladı. Kadrosuna son olarak N'Golo Kanté’yi katan Fenerbahçe, Suudi Arabistan’dan bir transferi daha sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki savunmacı için Al-Hilal'e resmi teklif yaptığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Yusuf Akçiçek'in de yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralık formül üzerinden ilerleyebileceği ve bu seçeneğin masada olduğu belirtiliyor.
YÜKLÜ BONSERVİSLE GİTMİŞTİ
Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray altyapısından kadrosuna kattığı Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe 22 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Al-Hilal'e transfer olmuştu. Teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi'nin yaptığı Suudi Arabistan temsilcisinde genç yaşına rağmen önemli bir yatırım olarak görülen Yusuf'un, Türkiye'ye dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek, bu sezon Al-Hilal formasıyla 15 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe cephesinde, genç savunmacının hem kulübü tanıması hem de potansiyeli nedeniyle savunma rotasyonuna önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Sarı-lacivertliler, transferi kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.