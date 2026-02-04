Fenerbahçe'nin transferdeki adresi yine Suudi Arabistan! Eski yıldız dönüyor

Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki savunmacı için Al-Hilal'e resmi teklif yaptığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Yusuf Akçiçek'in de yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralık formül üzerinden ilerleyebileceği ve bu seçeneğin masada olduğu belirtiliyor.

Yusuf Akçiçek (AA) YÜKLÜ BONSERVİSLE GİTMİŞTİ Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray altyapısından kadrosuna kattığı Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe 22 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Al-Hilal'e transfer olmuştu. Teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi'nin yaptığı Suudi Arabistan temsilcisinde genç yaşına rağmen önemli bir yatırım olarak görülen Yusuf'un, Türkiye'ye dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi.