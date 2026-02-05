Fred için flaş iddia! Ülkesine dönebilir

ESPN Brasil'de gazeteci Bruno Andrade'nin Fala a Fonte programında aktardığı bilgilere göre, Palmeiras'ın Fred'i kadrosuna katabilmesi için oyuncunun bonservisini eline almış olması gerektiği vurgulandı. Brezilya temsilcisinin bonservis ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği ve bu nedenle sözleşme feshi seçeneğini ön plana aldığı belirtildi.

Fred (AA) Fenerbahçe cephesinde ise yabancı kontenjanı planlaması ve hücum hattına yapılması planlanan takviyeler nedeniyle orta sahada bir çıkış ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yer açmak adına bazı yabancı oyuncularla yolları ayırma opsiyonlarını masada tuttuğu kaydedildi.