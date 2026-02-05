Fred için flaş iddia! Ülkesine dönebilir
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. Deneyimli futbolcu Palmeiras’a önerildi. Brezilya ekibinin oyuncuyla ilgilendiği ancak transfer için kritik bir şart öne sürdüğü ifade edildi.
ESPN Brasil'de gazeteci Bruno Andrade'nin Fala a Fonte programında aktardığı bilgilere göre, Palmeiras'ın Fred'i kadrosuna katabilmesi için oyuncunun bonservisini eline almış olması gerektiği vurgulandı. Brezilya temsilcisinin bonservis ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği ve bu nedenle sözleşme feshi seçeneğini ön plana aldığı belirtildi.
Fenerbahçe cephesinde ise yabancı kontenjanı planlaması ve hücum hattına yapılması planlanan takviyeler nedeniyle orta sahada bir çıkış ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda yer açmak adına bazı yabancı oyuncularla yolları ayırma opsiyonlarını masada tuttuğu kaydedildi.
SÖZLEŞME FESHİ EN BÜYÜK ENGEL
Transferin önündeki en büyük pürüzün Fred'in sözleşme şartları olduğu aktarılıyor. Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmeye yalnızca kalan tüm maaşlarının ödenmesi halinde sıcak baktığı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesinin bulunması, taraflar arasındaki olası ayrılık sürecini karmaşık hale getiriyor.
Fenerbahçe'nin hem yabancı kontenjanı hem de transfer planlaması açısından zamanla yarıştığı belirtilirken, Fred dosyasında nihai kararın sözleşme şartları ve oyuncunun taleplerine bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor.