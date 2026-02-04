Anderson Talisca'dan Fenerbahçe için fedakarlık!

Sarı-lacivertli kulübün kurmaylarıyla bir araya gelen Anderson Talisca, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu net ifadelerle dile getirdi. Brezilyalı yıldız, sadece sözlü beyanlarla kalmayıp kulübün mali yapısını da rahatlatacak somut bir adım attı. Talisca'nın, yeni sözleşme görüşmeleri çerçevesinde mevcut maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi. Futbolcunun bu beklenmedik jesti ve aidiyet duygusu, sarı-lacivertli idareciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bu hamle kulübün gelecek sezonki mali planlaması açısından da dev bir kazanım olarak değerlendirildi.

Anderson Talisca (AA) DEV KULÜPLER PUSUDA BEKLİYOR Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve yaptığı fedakarlık gündeme bomba gibi düşerken, uluslararası transfer piyasasında da hareketli günler yaşanıyor. Birçok yabancı kulübün, Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve sözleşme detaylarını mercek altına aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili ihtimalleri araştıran bu kulüplerin, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise şubat ayı içerisinde Talisca ile ilgilenen kulüplerden resmi girişimlerin yapılmasını bekliyor ve stratejisini buna göre belirliyor. Ancak deneyimli futbolcunun indirim kararı, Fenerbahçe'nin masadaki elini güçlendiren en önemli koz olarak öne çıkıyor.