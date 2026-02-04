Anderson Talisca'dan Fenerbahçe için fedakarlık!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadrosundaki yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de, taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca ile ilgili gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayı giydiği günden bu yana sergilediği performans ve attığı kritik gollerle tribünlerin gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız, yönetimle yaptığı görüşmede herkesi şaşırtan ve memnun eden bir talepte bulundu. Futbol dünyasında nadir görülen bir aidiyet örneği sergileyen tecrübeli futbolcu, kulüpteki geleceği adına büyük bir fedakarlığa imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün kurmaylarıyla bir araya gelen Anderson Talisca, İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu net ifadelerle dile getirdi. Brezilyalı yıldız, sadece sözlü beyanlarla kalmayıp kulübün mali yapısını da rahatlatacak somut bir adım attı. Talisca'nın, yeni sözleşme görüşmeleri çerçevesinde mevcut maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye hazır olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi. Futbolcunun bu beklenmedik jesti ve aidiyet duygusu, sarı-lacivertli idareciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, bu hamle kulübün gelecek sezonki mali planlaması açısından da dev bir kazanım olarak değerlendirildi.
DEV KULÜPLER PUSUDA BEKLİYOR
Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve yaptığı fedakarlık gündeme bomba gibi düşerken, uluslararası transfer piyasasında da hareketli günler yaşanıyor. Birçok yabancı kulübün, Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve sözleşme detaylarını mercek altına aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili ihtimalleri araştıran bu kulüplerin, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise şubat ayı içerisinde Talisca ile ilgilenen kulüplerden resmi girişimlerin yapılmasını bekliyor ve stratejisini buna göre belirliyor. Ancak deneyimli futbolcunun indirim kararı, Fenerbahçe'nin masadaki elini güçlendiren en önemli koz olarak öne çıkıyor.
İSTATİSTİKLERİYLE BÜYÜLÜYOR: SKOR MAKİNESİ TALISCA
Saha dışındaki örnek tavrını saha içine de yansıtan Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla adeta bir istikrar abidesine dönüştü. Hücum hattındaki yaratıcılığı, uzaktan şutları ve hava toplarındaki hakimiyetiyle takımının en önemli silahı olan Brezilyalı yıldız, istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 32 resmi maça çıkan Talisca, rakip fileleri tam 17 kez havalandırarak gol yollarındaki ustalığını konuşturdu. Bununla da yetinmeyen yıldız isim, yaptığı 4 asistle takım arkadaşlarını golle buluşturarak toplamda 21 gole doğrudan katkı sağladı ve takımının ofansif gücünün merkezinde yer aldı.