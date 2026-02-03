Ajax N'Golo Kante transferini bekliyor!

Fred (AA)

FRED VE ORTA SAHA HESAPLARI

Ajax'ın Fenerbahçe'den ilgilendiği isimler Edson Alvarez ile sınırlı değil. Hollanda devi, Kenneth Taylor'ın Lazio'ya transferi ve Fitz-Jim'in sakatlığı sonrası Zinchenko hamlesini yapmasına rağmen orta sahaya bir takviye daha planlıyor.

Daha önce Fred için Fenerbahçe'nin talep ettiği 3,5 milyon euro kiralama bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya alan Ajax'ın, Kante transferinin netleşmesiyle birlikte yeniden harekete geçebileceği ifade ediliyor.