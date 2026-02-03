Ajax N'Golo Kante transferini bekliyor!
Ara transfer döneminde N'Golo Kante için uzun süredir yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferini tamamlaması halinde kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar istenene sonuç alınamasa da deneyimli orta saha kulübüne ayrılmak istediğini bir kez daha söyledi. Bu süreçte sarı-lacivertlilerde yaşanabilecek olası ayrılıklar Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Ajax, olası imzaların atılması halinde Edson Alvarez ile Fred'i kadrosuna katmayı istiyor.
Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, beklediği yıldız transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli kulübün, gece saatlerinde N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdiği öğrenildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe, Kante'ye karşılık olarak verilecek Youssef En-Nesyri ile birlikte iki futbolcunun transferinin gerçekleşmediğini duyurdu. Ancak bu noktada N'Golo Kante, Al-Ittihad'a ayrılma konusunda baskı yapıyor.
AJAX'TAN FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP
Kante transferinin gerçekleşmesini bekleyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan ve gazeteci Mike Verweij'in aktardığı habere göre Ajax, eski oyuncusu Edson Alvarez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Ajax cephesi, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası orta sahadaki rekabetin artacağını ve bu durumun Alvarez'in forma süresini azaltabileceğini değerlendiriyor. Hollanda temsilcisi, bu nedenle Meksikalı oyuncunun ayrılığa sıcak bakabileceği görüşünde.
FRED VE ORTA SAHA HESAPLARI
Ajax'ın Fenerbahçe'den ilgilendiği isimler Edson Alvarez ile sınırlı değil. Hollanda devi, Kenneth Taylor'ın Lazio'ya transferi ve Fitz-Jim'in sakatlığı sonrası Zinchenko hamlesini yapmasına rağmen orta sahaya bir takviye daha planlıyor.
Daha önce Fred için Fenerbahçe'nin talep ettiği 3,5 milyon euro kiralama bedeli nedeniyle görüşmeleri askıya alan Ajax'ın, Kante transferinin netleşmesiyle birlikte yeniden harekete geçebileceği ifade ediliyor.
SON GÜNLERDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Hollanda'da transfer penceresinin 4 Şubat'ta kapanacak olması nedeniyle Ajax'ın şartları son ana kadar zorlaması bekleniyor. Özellikle kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtilirken, Fenerbahçe cephesinde Kante transferinin sonuçlanmasıyla birlikte temasların hız kazanabileceği kaydediliyor.