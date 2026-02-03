Fenerbahçe'ye büyük şok! N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri iptal! Fransız yıldızdan flaş hamle
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir ilgilendiği N'Golo Kante ile takas olarak gönderilmesi planlanan Youssef En-Nesyri'nin transferinin gerçekleşmediğini açıkladı. Ancak Fransız yıldız İstanbul'a gelmekte kararlı.
Bir süredir orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kanarya, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile görüşüyordu. Fransız futbolcuyla her şartta anlaşan sarı lacivertli ekip, mutlu sona ulaşamadı.
Fenerbahçe, N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri'nin transferlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı;
"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.
Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.
Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.
Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.
Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."
KANTE TRANSFERİNDE YENİ PERDE: FRANSIZ YILDIZDAN FENERBAHÇE HAMLESİ
Fenerbahçe'nin son anda iptal edildiğini duyurduğu N'Golo Kante transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün "iptal" açıklamasına rağmen Fransız yıldızdan gelen hamle, sürecin tamamen kapanmadığını gösterdi.
ARABİSTAN'DA ANLAŞMA, SON ANDA DURAKLAMA
Ara transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kante'yi de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın Suudi Arabistan'a giderek görüşmeler yaptığı ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Ancak Suudi Arabistan'dan gelen son bilgiler sonrası transfer süreci durdu ve Fenerbahçe Kulübü, resmi kanallarından Kante transferinin iptal edildiğini açıkladı.
EN-NESYRI DETAYI VE SİSTEM SORUNU
Söz konusu anlaşmanın, Al-Ittihad ile yapılan ve Youssef En-Nesyri'yi de kapsayan bir paket olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, Kante transferi için En-Nesyri ve 4 milyon euro karşılığında mutabakata vardığı ifade edildi.
En-Nesyri'nin Kocaelispor deplasmanında forma giymesinin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşması da bu süreci güçlendiren bir detay olarak öne çıktı. Ancak kulüpler arasındaki sistemsel ve hukuki pürüzler nedeniyle transferlerin askıya alındığı kaydedildi.SUUDİ BASINI: HUKUKİ ÇÖZÜM ARANIYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan son dakika haberlerine göre, Al-Ittihad ile Fenerbahçe arasında yaşanan teknik ve hukuki sorunların çözümü için temaslar yeniden hız kazandı. Tarafların, sistemdeki arızanın giderilmesinin ardından hukuki bir formül üzerinde ilerleme sağladığı aktarıldı.
KANTE'DEN DİKKAT ÇEKEN TAVIR
Transfer sürecini yeniden hareketlendiren asıl gelişme ise N'Golo Kante cephesinden geldi. İngiltere kaynaklı haberlere göre Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın son antrenmanına çıkmayı reddetti. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı öne sürüldü.
Sorunun çözülmesi halinde Fenerbahçe'nin transferi resmiyete dökebilmesi için 6 Şubat'a kadar süresi bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Kante transferinde son sözü beklemeye devam ediyor.