Fenerbahçe'ye büyük şok! N'Golo Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri iptal! Fransız yıldızdan flaş hamle

Ancak Suudi Arabistan'dan gelen son bilgiler sonrası transfer süreci durdu ve Fenerbahçe Kulübü, resmi kanallarından Kante transferinin iptal edildiğini açıkladı.

Ara transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Kante'yi de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın Suudi Arabistan'a giderek görüşmeler yaptığı ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

N'Golo Kante

EN-NESYRI DETAYI VE SİSTEM SORUNU

Söz konusu anlaşmanın, Al-Ittihad ile yapılan ve Youssef En-Nesyri'yi de kapsayan bir paket olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, Kante transferi için En-Nesyri ve 4 milyon euro karşılığında mutabakata vardığı ifade edildi.

En-Nesyri'nin Kocaelispor deplasmanında forma giymesinin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşması da bu süreci güçlendiren bir detay olarak öne çıktı. Ancak kulüpler arasındaki sistemsel ve hukuki pürüzler nedeniyle transferlerin askıya alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan son dakika haberlerine göre, Al-Ittihad ile Fenerbahçe arasında yaşanan teknik ve hukuki sorunların çözümü için temaslar yeniden hız kazandı. Tarafların, sistemdeki arızanın giderilmesinin ardından hukuki bir formül üzerinde ilerleme sağladığı aktarıldı.

KANTE'DEN DİKKAT ÇEKEN TAVIR

Transfer sürecini yeniden hareketlendiren asıl gelişme ise N'Golo Kante cephesinden geldi. İngiltere kaynaklı haberlere göre Fransız yıldız, Al-Ittihad'ın son antrenmanına çıkmayı reddetti. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı öne sürüldü.

Sorunun çözülmesi halinde Fenerbahçe'nin transferi resmiyete dökebilmesi için 6 Şubat'a kadar süresi bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Kante transferinde son sözü beklemeye devam ediyor.