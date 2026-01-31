PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe transferi bitirdi! Sidiki Cherif İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, ara transfer döneminin kapanmasına günler kala hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulübün, 9 numara transferi için gündemine aldığı Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı ve genç futbolcu İstanbul'a ayak bastı.

Fransız golcünün formasını giydiği Angers ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Transfer sürecine ilişkin son bilgileri paylaşan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, tarafların tüm şartlarda el sıkıştığını duyurdu.

Sidiki Cherif (AFP)

İSTANBUL'A GELDİ

Angers'in yıldızı için yapılan anlaşmanın ardından 19 yaşındaki futbolcu, kendisini taşıyan uçakla birlikte İstanbul'a ayak bastı.

Sidiki Cherif (AFP)

TRANSFERİN MALİ ŞARTLARI NETLEŞTİ

Anlaşmanın detaylarına göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fransız santrforun sözleşmesinde 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

