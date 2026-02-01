Fenerbahçe Sidiki Cherif'i açıkladı!

Sidiki Cherif (Fenerbahçe)

26 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki isme 26 numaralı formayı verdi.



Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.