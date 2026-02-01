Fenerbahçe Sidiki Cherif'i açıkladı!
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, forvet arayışı kapsamında ilgilendiği isimlerden Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirmişti. Sarı lacivertliler, Gineli futbolcuyu açıkladı.
Fenerbahçe, kısa süre önce İstanbul'a getirdiği Sidiki Cherif'in transferini resmen duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada; "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
26 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki isme 26 numaralı formayı verdi.
Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.