Jhon Duran'ın yeni adresi Lille!

Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Kolombiyalı forvet, FCSB maçı öncesinde yapılan son idmanda ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun geleceği netlik kazandı.

Jhon Duran (AA)

YENİ ADRESİ LILLE OLDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Jhon Duran, kiralık olarak Lille'e transfer oluyor. Kolombiyalı golcünün, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransız ekibine katılacağı belirtildi.