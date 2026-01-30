Jhon Duran'ın yeni adresi Lille!
Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sürpriz bir ayrılığa imza attı. Sarı lacivertli kulübün sezon başında bir yıllığına kiraladığı genç futbolcuyla yolların ayrıldığı öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun Lille'e kiralanacağı öğrenildi.
Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den ayrılığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Kolombiyalı forvet, FCSB maçı öncesinde yapılan son idmanda ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun geleceği netlik kazandı.
YENİ ADRESİ LILLE OLDU
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Jhon Duran, kiralık olarak Lille'e transfer oluyor. Kolombiyalı golcünün, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransız ekibine katılacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta görev aldı. 1130 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.