FCSB - Fenerbahçe | CANLI
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında FCSB'ye konuk oluyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galip ayrılarak ilk 8 için iddiasını korumak ve diğer maçları beklemeyi hedeflerken diğer yandan 16 takım içinde yer alıp seri başı olmayı planlıyor. FCSB - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
FCSB:Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam
FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri.
GOL
FCSB - FENERBAHÇE: 0-1 | İSMAİL YÜKSEK
GOOOLLL! Kerem'in ortasında İsmail harika yükseldi ve uçarak topu ağlara gönderdi! ⚽️ pic.twitter.com/cAhNZSspKA— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026
TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Asensio'nun yerine Fred'i tercih etti. Cezalı durumda bulunan Milan Skriniar'ın yokluğunda savunmanın merkezinde görev Çağlar Söyüncü'ye verildi. Devre arasında transfer edilen ancak UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.
İLK 11 VE YEDEKLER
Fenerbahçe sahaya kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo; orta sahada Fred ile İsmail Yüksek; hücumda ise Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde yer aldı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKTI
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran ile cezalı Milan Skriniar Romanya deplasmanında forma giyemedi. Ayrıca yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği kadroda yer alamadı.
EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla birlikte 9 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı süreç nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan deneyimli santrfor, Romanya deplasmanında yeniden görev aldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AVRUPA'YA DÖNDÜ
Milli savunmacı Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma giydi. Sezonun ilk Avrupa maçında Dinamo Zagreb karşısında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak uzun bir aranın ardından Avrupa arenasına döndü.
TARAFTAR DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe taraftarı, Romanya deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak maç öncesinde futbolculara büyük destek verdi. Ev sahibi ekipte ise taraftarların tribünleri büyük ölçüde boş bırakması dikkat çekti.