FCSB - Fenerbahçe | CANLI

Fred (AA) TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİKLER Asensio'nun yerine Fred'i tercih etti. Cezalı durumda bulunan Milan Skriniar'ın yokluğunda savunmanın merkezinde görev Çağlar Söyüncü'ye verildi. Devre arasında transfer edilen ancak UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Marco Asensio (AA) İLK 11 VE YEDEKLER Fenerbahçe sahaya kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo; orta sahada Fred ile İsmail Yüksek; hücumda ise Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe son maçında Aston Villa'ya 1-0 yenildi (AA) FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKTI Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran ile cezalı Milan Skriniar Romanya deplasmanında forma giyemedi. Ayrıca yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği kadroda yer alamadı.

Milan Skriniar (AA) EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA SAHADA Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla birlikte 9 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı süreç nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan deneyimli santrfor, Romanya deplasmanında yeniden görev aldı.