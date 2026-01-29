FCSB - Fenerbahçe | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında FCSB'ye konuk oluyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galip ayrılarak ilk 8 için iddiasını korumak ve diğer maçları beklemeyi hedeflerken diğer yandan 16 takım içinde yer alıp seri başı olmayı planlıyor. FCSB - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te kozlarını paylaşıyor.

FCSB - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (AA)

İLK 11'LER

FCSB:Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam

FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri.

GOL

FCSB - FENERBAHÇE: 0-1 | İSMAİL YÜKSEK

Fred (AA)

TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Asensio'nun yerine Fred'i tercih etti. Cezalı durumda bulunan Milan Skriniar'ın yokluğunda savunmanın merkezinde görev Çağlar Söyüncü'ye verildi. Devre arasında transfer edilen ancak UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Marco Asensio (AA)

İLK 11 VE YEDEKLER

Fenerbahçe sahaya kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo; orta sahada Fred ile İsmail Yüksek; hücumda ise Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe son maçında Aston Villa'ya 1-0 yenildi (AA)

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKTI

Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran ile cezalı Milan Skriniar Romanya deplasmanında forma giyemedi. Ayrıca yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği kadroda yer alamadı.

Milan Skriniar (AA)

EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla birlikte 9 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı süreç nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan deneyimli santrfor, Romanya deplasmanında yeniden görev aldı.

Marco Asensio (AA)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AVRUPA'YA DÖNDÜ

Milli savunmacı Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma giydi. Sezonun ilk Avrupa maçında Dinamo Zagreb karşısında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak uzun bir aranın ardından Avrupa arenasına döndü.

Anderson Talisca (AA)

TARAFTAR DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe taraftarı, Romanya deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak maç öncesinde futbolculara büyük destek verdi. Ev sahibi ekipte ise taraftarların tribünleri büyük ölçüde boş bırakması dikkat çekti.

