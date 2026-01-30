Domenico Tedesco'dan play-off yorumu! "Herkesi yenebiliriz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının 1-1 berabere kaldığı FCSB maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, her takımı yenebileceklerini dile getirdi.
Avrupa Ligi'nin son haftasında FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lig aşamasını 19. basamakta bitirdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tedesco'nun maç sonu açıklamaları şöyle:
"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.
Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz.
Ona biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."
"HERKESİ YENEBİLİRİZ"
"Bizler herkesi yenebiliriz. Özellikle tam kadro olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Hiçbir şeyden saklanmamıza gerek yok.
FSCB'de bizi şaşırtan bir şey olmadı. Kontrataklar buldular, evet. Kesici altı numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı.
Geldiğimde kesici altı numaraya ihtiyaç olduğunu hissettim, onsuz 17 maç oynadık. İsmail Yüksek iyi oyuncu ama özellikleri başka. Ne kadar iyi oyuncular olursa olsun, bu kadar top kaybı yaparsanız, top geçer. Kendi kaybettiğimiz toplardan ataklar yedik."