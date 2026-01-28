Fenerbahçe Hasan Yakub İlçin için Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Sports Digitale'in haberine göre Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba'ya imza attırdıktan sonra forvet transferin odaklanan Fenerbahçe, flaş bir adım atmak üzere. Kanarya, Antalyaspor'da bu sezon 6 maça çıkan Hasan Yakub İlçin'i kadrosuna katmaya çok yakın.

17 yaşında olan Hasan Yakub için Antalyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, kısa süre içerisinde süreci resmiyete kavuşturmak amacında. Genç oyuncunun ilk etapta PAF takımında forma giymesi ve ardından en üst seviyeye çıkması bekleniyor.