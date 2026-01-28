Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Nedenini açıkladı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 8. ahfta mücadelesinde FCSB'ye konuk oalcak ve lig aşamasındaki kaderini belirleyecek. Kritik randevu öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Jhon Duran'ın sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını dile getirdi ve kazanmak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Romanya'da FCSB ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, zorlu sınavdan kazanarak ayrılmak ve 3 puan alarak ilk 8 şansını sonuna kadar zorlamak amacında.
Teknik direktör Domenico Tedesco da maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI
"Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."
JHON DURAN'IN DURUMU
Jhon Duran antrenmanı tamamladı fakat idman bittikten sonra ağrı şikâyeti oldu. Tam kontrolleri için beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir şeyi yoktur."
SOL BEK ÇÖZÜMÜ
"Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik.
Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık.
Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez."
"Burada kulübün sahibi, hocanın teknik kararlarına karışıyor. Kendisi daha önce böyle bir deneyim yaşadı mı?"
Domenico Tedesco: "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."