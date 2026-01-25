Sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'ya sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde, bu kez beklenmedik bir transfer gelişmesi konuşuluyor.

Anderson Talisca (AA) TALISCA'YA SÜRPRİZ TALİP Sport KSA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Taawoun, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Suudi temsilcisinin Brezilyalı yıldızı yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.