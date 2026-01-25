Sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'ya sürpriz talip!
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler transfer için yoğun mesai harcarken, takımdaki önemli isimlerden biriyle ilgili sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde, bu kez beklenmedik bir transfer gelişmesi konuşuluyor.
TALISCA'YA SÜRPRİZ TALİP
Sport KSA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Taawoun, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Suudi temsilcisinin Brezilyalı yıldızı yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Haberde, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği bilgisine yer verildi. Al-Taawoun'un bu durumu fırsata çevirmek istediği ve Talisca cephesiyle görüşme yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Anderson Talisca, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.