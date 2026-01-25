Kanarya göze geldi! Fenerbahçe - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe hiç beklemediği bir sonuç aldı. Kanarya, İzmir temsilcisiyle evinde 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Kanarya, Dorgeles Nene ile öne geçse de Janderson eşitliği sağladı. İzmir temsilcisinin ilk yarıda bir topu da direkten döndü. İkinci yarıda tabela değişmedi ve maç bu skorla sona erdi.
Şampiyonluk yarışında istediği sonucu alamayan Kanarya, Galatasaray ile arasının açılmasına ve Trabzonspor'un kendisine yaklaşmasına engel olamadı. Gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak.
Sarı kırmızılılar ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.
36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
60. dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada Jayden Oosterwolde'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
90+5. dakikada Asensio'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.
İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı yedek soyundurdu.
Bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.
TALISCA EN ÖNDE
Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken; savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi görev yaparken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'nin gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.
DURAN YEDEKTE
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.
EDSON ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de Edson Alvarez, ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı. Aston Villa karşılaşmasında forma giyen Meksikalı orta saha oyuncusunun ağrılarının artması sebebiyle teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Levent Mercan ve Archie Brown maç kadrosunda yer almazken, Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmadı.
EN-NESYRI KULÜBEDE
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil edildi ancak maça yedek kulübesinde başladı. Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, 46 gün sonra maç kadrosuna dahil edilmiş oldu.
ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan iki isim kadroda yer aldı. 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ile 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, teknik heyetten forma bekledi.
GÖZTEPE'DE 2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Göztepe'de Anthony Dennis ve Furkan Bayır, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.
NENE 4. GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe maçında attığı golle bu sezon 4. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin tek golü Nene'den geldi. Mücadelenin 16. dakikasında Musaba'nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Nene, topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetti. Nene, bugün attığı golle ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.
EVİNDE 3. KEZ PUAN KAYBETTİ
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde bu sezon 3. kez puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16. dakikada Nene'nin attığı golle öne geçerken 24. dakikada kalesinde golü gördü. Kalan dakikalarda iki taraf da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 3. beraberliğini aldı. Ligde mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında Alanyaspor ve Galatasaray'dan sonra taraftarı önünde Göztepe ile de yenişemedi.
Tedesco'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon 7. kez beraberlik elde etti.
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.