Kanarya göze geldi! Fenerbahçe - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kanarya, Dorgeles Nene ile öne geçse de Janderson eşitliği sağladı. İzmir temsilcisinin ilk yarıda bir topu da direkten döndü. İkinci yarıda tabela değişmedi ve maç bu skorla sona erdi.

Şampiyonluk yarışında istediği sonucu alamayan Kanarya, Galatasaray ile arasının açılmasına ve Trabzonspor'un kendisine yaklaşmasına engel olamadı. Gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak.

Sarı kırmızılılar ise Karagümrük'ü ağırlayacak.