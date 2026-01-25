Juventus'tan Youssef En-Nesyri açıklaması! Transfer kararı verildi
Bir süredir Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Youssef En-Neysri ile görüşen Juventus, transfer kararını verdi. İtalyan temsilcisi, bonservisiyle almak istemediği Faslı futbolcu için masadan kalktı.
Giriş Tarihi:
Juventus'ta göreve başlayan eski İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TRANSFER DOSYASI KAPANDI
Sky Sports'a konuşan Chiellini, En-Nesyri transferinin gerçekleşmeyeceğini net bir dille ifade etti. İtalyan futbol adamı, "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." sözlerini kullandı.