Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Teklif yapıldı karar bekleniyor

Sarı-lacivertli takımın, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi için ilgisini resmiyete döktüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki santrfor için Mallorca'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi bir teklif sundu.

Vedat Muriqi (EPA)

MALLORCA'NIN EN ÖNEMLİ FUTBOLCUSU

Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırmak adına temaslarını hızlandırdığı ve süreci kısa sürede netleştirmek istediği ifade ediliyor. Mallorca'da gösterdiği performansla La Liga'da adından söz ettiren Vedat Muriqi, özellikle son iki sezonda takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu.