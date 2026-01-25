Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Teklif yapıldı karar bekleniyor
Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi için somut adım attı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol kulübüne 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği, başarılı forvetin de yeniden Fenerbahçe’ye dönmek adına teklifin kabul edilmesini beklediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi için ilgisini resmiyete döktüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki santrfor için Mallorca'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli içeren resmi bir teklif sundu.
MALLORCA'NIN EN ÖNEMLİ FUTBOLCUSU
Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırmak adına temaslarını hızlandırdığı ve süreci kısa sürede netleştirmek istediği ifade ediliyor. Mallorca'da gösterdiği performansla La Liga'da adından söz ettiren Vedat Muriqi, özellikle son iki sezonda takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan deneyimli forvet, istikrarlı performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
O DA ÇOK İSTİYOR
Başarılı oyuncunun da Fenerbahçe'ye yeniden dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli formayla geçmişte önemli izler bırakan Muriqi'nin, tanıdığı bir camiada yeniden sorumluluk almaya olumlu yaklaştığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin, teknik heyetin raporu ve kulübün yeni sezon planlaması doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEK AMACINDA
Fenerbahçe cephesinde, Vedat Muriqi transferinin gerçekleşmesi halinde forvet hattında hem tecrübe hem de fizik güç anlamında önemli bir kazanım sağlanacağı görüşü hakim. Sarı-lacivertliler, transferde son adımı atarak süreci olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Vedat Muriqi, Mallorca ile bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol kaydetti.